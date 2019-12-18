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اقتراح بعمل دويتو فني بين نرمين الفقي ورانيا محمود يس

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:38 ص
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بوابة الفجر
شيماء فوزى
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نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة لها بصحبة الفنانة رانيا محمود يس، وذلك على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

الجدير بالذكر أن هناك عمل فني جمع بين الفنانتين في وقت قريب، وهو الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك مجموعة الحلقات تحت مسمى"مايطلبه المستمعون"، واتسم العمل بطابع الغموض والرعب.

جاءت ردود الأفعال من جانب متابعي"نرمين" على الصورة معجبة بها وبتعاون الفنانتين مثل تعليقات"حلوين وعاملين دويتو حلو انتوا ممكن تعملوا مع بعض حاجات كوميدية مع بعض جربوا مع بعض اسكتشات بسيطة ممكن خلال دقيقة او نص دقيقة وتعرضها زي الصور دة""،"ما شاء الله على الجمال"، "قمرتين".

تعد نرمين الفقي من اجمل نجمات فترة التسعينات وحققت شهرة واسعة، بدأت حياتها الفنية كموديل إعلانات ثم انتقلت للتمثيل، وابتعد عن الساحة الفنية لسنوات لتعود مرة أخرى، من أواخر أعمالها ادأدوارها في مسلسلات"جبل الحلال"، "ابو العروسة" الذي حقق نجاح كبير، ودورها في "نصيبي وقسمتك".
اقتراح بعمل دويتو فني بين نرمين الفقي ورانيا محمود يس
اقتراح بعمل دويتو فني بين نرمين الفقي ورانيا محمود يس
اقتراح بعمل دويتو فني بين نرمين الفقي ورانيا محمود يس
اقتراح بعمل دويتو فني بين نرمين الفقي ورانيا محمود يس
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الكلمات المفتاحية

نيرمين الفقي

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