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عمر طلعت زكريا :"كل سنة وعيدك في الجنة أحلى" (صور)

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:35 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان عمر طلعت زكريا رسالة إلى والده الفنان الراحل طلعت زكريا بمناسبة ذكري ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر عمر صورتين له مع والده الراحل طلعت زكريا، وعلق على الصور قائلاً :"النهاردة عيد ميلاد الراجل الطيب ده، طيب الذكر، كل سنة وعيدك في الجنة أحلى،فضلاً وليس أمرًا افتكروه بدعوه، كل سنة وانت طيب يا ملاك قلبي"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لوالده الراحل بالرحمة والمغفرة.

لمحات من حياة الفنان الراحل طلعت زكريا

ولد طلعت زكريا في محافظة الإسكندرية يوم١٨ ديسمبر عام 1960، وتزوج مرتين، الزوجة الأولي من سيدة خارج الوسط الفني وهي أم أولاده إيمي وعمر، والزوجة الثانية من شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد، واستمر الزواج لمدة 10 سنوات لكنه انفصل عنها بعد ذلك دون إبداء أسباب عن الانفصال، وتوفي طلعت زكريا في يوم الثلاثاء الثامن من أكتوبر، بعد صراع طويل مع المرض.
عمر طلعت زكريا :"كل سنة وعيدك في الجنة أحلى" (صور)
عمر طلعت زكريا :"كل سنة وعيدك في الجنة أحلى" (صور)
عمر طلعت زكريا :"كل سنة وعيدك في الجنة أحلى" (صور)
عمر طلعت زكريا :"كل سنة وعيدك في الجنة أحلى" (صور)
عمر طلعت زكريا :"كل سنة وعيدك في الجنة أحلى" (صور)
عمر طلعت زكريا :"كل سنة وعيدك في الجنة أحلى" (صور)
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الكلمات المفتاحية

عمر طلعت زكريا طلعت زكريا

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