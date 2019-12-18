"مائل للدفء.. وشبورة صباحية".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن طقس اليوم الأربعاء، 2019/12/18 ، موضحة أنه يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.





وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر.





حالة البحر المتوسط والأحمر

وأوضحت أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر، إلى مترين والرياح شمالية شرقية.





بيان درجات الحرارة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على كافة أنحاء البلاد، فقد جاءت كالأتي:

القاهرة 11 21





شبين الكوم 11 21





طنطا 11 20





دمنهور 11 20





الإسكندرية 11 21





بلطيم 12 20





مطروح 12 20





السلوم 10 20





سيوة 09 19





بورسعيد 15 19





دمياط 13 19





الزقازيق 12 21





الاسماعيلية 11 21





السويس 11 20





العريش 11 19





رفح 10 19





رأس سدر 12 21





نخل 03 15





نويبع 15 19





طابا 09 17





كاترين 02 11





الطور 13 20





شرم الشيخ 15 21





الغردقة 14 23





مرسى علم 16 23





الفيوم 10 21





بني سويف 10 21





المنيا 10 20





أسيوط 10 20





سوهاج 10 21





قنا 09 21





الأقصر 10 23





أسوان 12 24





أبوسمبل 13 23





الوادي الجديد 12 22





شلاتين 18 23





ابو رماد 17 24





حلايب 19 23



