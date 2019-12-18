وزيرة الهجرة: مصر تفتح ذراعيها لكل من يلجأ لها (فيديو)

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن مصر حاضنة لكل الثقافات والجنسيات والأديان، لافتة إلى أن مصر هي الدولة الأولى التي كرمت الجاليات خلال مبادرة التعايش السلمي والتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.



وأضافت "مكرم"، خلال تصريحاتها لـ الإعلامية ريهام السهلي، على فضائية "إكسترا نيوز"، على هامش منتدى شباب العالم، أن مصر كانت دولة هجرة منذ البداية، لافتة إلى أن مصر لها حالة خاصة، وتحتضن الثقافات والديانات.



وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن مصر تفتح ذراعيها لكل من يلجأ لها، بسبب ظروف عدم استقرار بلادهم، ورفض إطلاق لفظ "لاجئ" عليهم، مضيفة أنها تريد إشراك الشباب في مبادرة مصر وقبرص واليونان "العودة للجذور".

