رفات القديسة تريزا تصل لكنيسة العذراء بقبة الهواء

أكد فيها أن القديسة

عانت من صعوبات

في دخول دير الكرمل، لافتا إلى أن هدف

الرفات المقدس هو المساعدة في حياتنا الروحية،

مؤكدا أنها تطلب منا أن نتحلي بفضيلة التواضع.



يذكر أن الرفات المقدس سيتواجد غدا الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر في الكنيسة، حيث يتضمن اليوم عددا من الفقرات الروحية.

استقبلت كنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقبة الهواء، الثلاثاء، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع، حيث كان في استقباله الأب يوسف أسعد راعي الكنيسة.وتوافد على الكنيسة الكثير من المؤمنين في منطقة شبرا للتبرك من الرفات والاشتراك في الصلوات، التي شارك فيها الأب جورج جميل، وبدأت الصلاة بتلاوة صلاة الغروب، أعقبها صلاة تسبحة كيهك ثم صلاة رفع البخور.وألقي الأب يوحنا الكرملي كلمة،