الباز: زعامة السيسي تولدت في ظرف تاريخي (فيديو)



وأشار "الباز"، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، إلى أن زعامة الرئيس السيسي تولدت في ظرف تاريخي، حيث رأى المصريين أن من يتواجد على رأس المؤسسة العسكرية هو من يصلح لمواجهة الإخوان.



وأَضاف أن الرئيس السيسي لم يكن يريد الترشح للرئاسة، منوها بأن الرئيس السيسي بعد 30 يونيو وحتى ترشحه للرئاسة حصد شعبية لم يحصدها زعيم على مدى التاريخ.



ولفت إلى أن الرئيس لا يستطيع الاستغناء عن التواصل المباشر مع الشعب؛ ويكون ذلك في المؤتمرات ومنتديات الشباب، حيث أن السيسي ليس رئيس بشكل تقليدي.



قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يصل إلى السلطة في مصر عبر مسارات سياسية تقليدية معروفة، حيث أن الرئيس ليس قادما من حزب، أو كان نائبا لرئيس.