مدحت العدل يفضح "رويترز" ويرد على أكاذيبها بشأن الدراما (فيديو)

علق الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، على أكاذيب رويترز عن الدراما المصرية، قائلًا إن رويترز ليست جهة إعلامية محايدة، لافتًا إلى أنها تدعي الحيادية وهي ليست كذلك، موضحًا أنه لا يوجد أي جهة إعلامية حيادية في العالم.



وأوضح "العدل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أن كل جهة إعلامية موجودة فى العالم تخدم الأجندة التابعة لها بكل الطرق والوسائل، لافتًا إلى أن الإعلام فى الخارج تحول إلى سلاح غير مفهوم ومخيف.



وأشار الكاتب والسيناريست، إلى أن ما مرت به الدراما المصرية في الفترة الماضية كان سببًا في المغالاة الكبيرة في أجور الفنانين.

