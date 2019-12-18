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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 18-12-2019.. والعملة الأمريكية تواصل التراجع دون مستوي الـ 16 جنيه

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم

تواصل البنوك تخفيض أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن منيت بخسارة فادحة أمس لتصبح أدني من مستوي الـ 16 جنيه، بالرغم من اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.

أسعار الدولار في 2019

بلغت خسائر أسعار الدولار خلال تعاملات عام 2019 نحو جنيهان، مع توقعات باستمرار التراجع خلال الربع الأول من العام المقبل.


توقعات أسعار الدولار في 2020

يتوقع بنك الاستثمار بلتون، ألا يواجه الجنيه أي ضغوط مقابل الدولار في 2020، وأن يظل سعر الدولار حول مستوي ليظل  في نطاق 16و 15.9 جنيه مقابل الدولار.

وتشير دراسة بنك استثمار فاروس، إلي متوسط سعر الدولار سيواصل الإستقرار خلال العام المالي المقبل، ليتراوح 16.53 جنيه مقابل 16.57 جنيه في العام الجاري.

وأكدت عليا المهدي استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن سعر الدولار سيصل إلي 15 جنيه منتصف العام المقبل مع استمرار التحسن في الاقتصاد المصري.

وتوقعت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، أن يواصل الدولار التراجع أمام الجنيه ، ليصل إلى 15 جنيه مع اتجاه عدد كبير من دول العالم لتقليص تعاملاتها التجارية بالدولار، وهو ما يأثر على سعر العملة الأمريكية في الأسواق الخارجية لتتراجع أسعار صرفها على المستوي العالمي وليس المحلي فقط .

وقال أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة فيا ماركتس، أن التقارير العالمية تشير إلي أن السعر العادل للدولار أمام الجنيه يتراوح ما بين 12 إلى 13 جنيه لذلك أتوقع المزيد من التراجع حتي نصل للسعر العادل.



أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

البنك المركزي

15.9683

16.09

البنك الأهلي

15.99

16.09

بنك مصر

15.99

16.09

بنك القاهرة

15.99

16.09

بنك قناة السويس

15.97

16.07

العربي الأفريقي

15.99

16.09

بنك بلوم

16.08

16.18

أبوظبي الإسلامي

16.01

16.09

بنك SAIB

16.06

16.16

مصر إيران

16.05

16.15

بنك HSBC

16.05

16.15

المصرف العربي

16.04

16.14

الكويت الوطني

15.95

16.05

عودة

15.98

16.08

المشرق

16

16.10

التعمير والإسكان

16

16.01

الاهلي الكويتي

15.99

16.09

المصرف المتحد

15.98

16.08

المصري الخليجي

15.98

16.08

الإسكندرية

15.98

16.08

التجاري الدولي

15.98

16.08

كريدي أجريكول

15.98

16.08


أسعار الدولار عالميًا:

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 1.1153 دولار.

وهبط سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.08 بالمائة ليسجل 109.461 ين.

وصعد الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 1.5 بالمائة ليسجل 1.3127 دولار.

وانخفض سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 0.9804 فرنك.

وزاد المؤشر الرئيسي للدولار  بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.173.
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