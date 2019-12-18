مايا مرسي: كلمات السيسي عن المرأة شهادة للتاريخ (فيديو)

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية أصبحت تحصل على حقوقها بوعود حقيقية، خلال هذا العصر.



وتابعت "مرسي"، خلال تصريحاتها لـ الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مساء الثلاثاء: "نحلم بحقوق أكثر، لو السيدات المصريات إللي عندها كفاءة ومقدرة موصلتش لكل مواقع اتخاذ القرار في هذا العهد مش هتعرف تاخدها تاني".



وأشارت إلى أن هناك قناعة سياسية حقيقية بدور المرأة ومقدرتها في هذا العصر، معلقة: "في إحساس إن المرأة تقدر تعمل المستحيل، وفي احترام كامل للمرأة".



وأكدت أن كلمات الرئيس السيسي عن المرأة شهادة للتاريخ، مؤكدة أنهم سعداء للغاية بشهادة الرئيس السيسي عن المرأة المصرية.

