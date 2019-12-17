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أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:43 م
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أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء
أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر العديد من الأحداث والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها موقف النادي من ضم نجم الأهلي وحسم مصير كارتيرون واجتماع طارئ.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

حسم مصير كارتيرون مع الزمالك

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم موقف الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق من الرحيل أو البقاء مع الفريق.

وأكد مرتضى منصور رئيي نادي الزمالك أن كارتيرون باقي مع الفريق كما هو ولن يرحل نهائيا قبل انتهاء عقده مع النادي الأبيض.

قبل مباراة الزمالك.. رسالة نارية من رئيس سموحة إلى لجنة الحكام

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الحكام رسالة قوية إلى لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور.

وكتب عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"أؤيد تشديد العقوبات في الاعتراض علي التحكيم أو اي تجاوز في حق الحكام ولكن بشرط ان نعدل اولا (اعدلوا ثم حاسبوا)".

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

نفى مصدر خاص بنادي الزمالك دخوله في أي مفاوضات مع صالح جمعة نجم النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد المصدر أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع صالح جمعة لأنه لديه عقد مع النادي الأهلي حاليا والنادي يحترم ذلك.

اجتماع طارئ في الزمالك

عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اجتماع طارئ مع لاعبي الفريق والجهاز الفني صباح اليوم عقب الهزيمة على يد نادي طلائع الجيش.

وحرص مرتضى منصور على حث لاعبو الزمالك على نسيان الفترة الماضيه والتركيز فيما هو قادم واي لاعب متخاذل سيتم تخفيض عقده.

أخبار نادي الزمالك اليوم

ترتيب الزمالك في الدوري المصري عقب مباراة طلائع الجيش

وبنتيجة مبارة الجيش يقف رصيد نادي الزمالك عند 13 نقطة ليظل في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز من أصل 7 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي سموحة يوم الجمعة القادمة 20 ديسمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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