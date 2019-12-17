Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصة الأمريكية تعود لتسجيل الأرقام القياسية في الارتفاع بنهاية التعاملات

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:33 م
Advertisements
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
Advertisements
عادت البورصة الأمريكية لتسجيل الأرقام القياسية في الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع صعود  سهم "آبل" لمستوى قياسي جديد حيث زاد بنحو 0.2 بالمائة، وارتفع سهم "نتفليكس" بنحو 3 بالمائة.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 28267 نقطة.

واستقر "ستاندرد آند بورز" عند مستوى قياسي مرتفع ليسجل 3192.5 نقطة.

وزاد مؤشر "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 8823 نقطة وهو مستوي قياسي جديد.

صعد مؤشر الدولار الرئيسي  بنحو 0.2 بالمائة  ليسجل 97.222.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سهم نتفليكس سهم ابل البورصة الامريكية

أخبار تهمك

مشاهدة موعد مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر نصف نهائي كأس العالم للأندية بث مباشر عبر beIN SPORTS الآن salah

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: استبعاد 5 لاعبين أمام الريال وتصريح مثير من ميسي قبل الكلاسيكو وزيدان يفجر مفاجأت بقائمة ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

ميسي يطلق تصريح ناري قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 25 دقيقة

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

منذ حوالي 3 ساعات

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

منذ 42 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ 41 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول YALLA ONL

منذ حوالي 13 ساعة

صحيفة إسبانية تكشف سر استبعاد خماسي برشلونة من الكلاسيكو

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 9 ساعات

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

الآن

فايلر يستقر على بديل رمضان صبحي أمام الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمعركة الكلاسيكو.. استبعاد 5 نجوم

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مونتيري المكسيكي بث مباشر اليوم في كأس العالم للأندية 2019 بدون تقطيع

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية ترتفع بنهاية التعاملات.. و"ستاندرد أند بورز" يسجل مستوى قياسي جديد

البورصة الأمريكية تعاود تحطيم الأرقام القياسية في الارتفاع بمستهل التعاملات

تراجع مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات.. و"داو جونز" يصارع للحفاظ على الأرقام القياسية

البورصة الأمريكية ترتفع بنهاية التعاملات ومؤشران يستأنفان تحطيم الأرقام القياسية

تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية.. و"ناسداك" يصعد لمستويات قياسية جديدة

البورصة الأمريكية تستهل التعاملات على تراجع

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:26 م

«beIN شوت SALAH» مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر YALLA salah رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع بي ان سبورت المفتوحة

أخبارالزمالك اليوم الثلاثاء: حقيقة ضم نجم الأهلي.. حسم مصير كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

11:43 م

يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري بث مباشر online ليفربول ضد مونتيري يلا شوت plus كورة HD

09:06 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: رمضان صبحي يغيب عن 8 مباريات حاسمة.. ومفاجأة في قضية كهربا.. وإصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

11:44 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

02:41 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status