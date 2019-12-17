البورصة الأمريكية تعود لتسجيل الأرقام القياسية في الارتفاع بنهاية التعاملات

عادت البورصة الأمريكية لتسجيل الأرقام القياسية في الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع صعود سهم "آبل" لمستوى قياسي جديد حيث زاد بنحو 0.2 بالمائة، وارتفع سهم "نتفليكس" بنحو 3 بالمائة.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 28267 نقطة.





واستقر "ستاندرد آند بورز" عند مستوى قياسي مرتفع ليسجل 3192.5 نقطة.





وزاد مؤشر "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 8823 نقطة وهو مستوي قياسي جديد.





صعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.222.