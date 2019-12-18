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"مش عايزة ترجع معاه".. شاب يحاول قتل زوجته بالعياط

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
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مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
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شرع شاب عشريني العمر، في قتل زوجته، إثر نشوب مشاجرة بينهما لرفضها الرجوع إلى منزل الزوجية بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطار من مأمور مركز شرطة العياط، بورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة؛ ووجود مصابة بمنطقة التفتيش غرب بنطاق المركز، وأثناء ذلك وصل ديوان المركز شخص يدعي "أحمد.ص.ا" في العقد الثاني من عمره، وشهرته "أحمد تريا" وطلب مقابلة رئيس المباحث، وبالتقابل معه أقر بوجود خلافات بينه وبين زوجته؛ تركت على إثرها منزل الزوجية وتوجهت إلى منزل عائلتها.

وأضاف الشاب، أنه توجه بعدها إلى منزل أسرتها لمصالحتها والعودة معها إلى المنزل، لكنها رفضت ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب بسكين؛ محدثًا إصابتها بجروح بفروة الرأس، وتوجه بعدها إلى ديوان القسم لتسليم نفسه.

بالفحص والمعاينة؛ تبين أن الأهالي قاموا بنقل زوجته إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مديرية أمن الجيزة جريمة قتل الجيزة

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