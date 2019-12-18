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"مبروك عطية : لا أنصح الشباب بزواج "الكلفتة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
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مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة والفقه المقارن، إن الدين ليس بمعزل عن الحياة، مثمنا المبادرة الرئاسية لاطلاق منصة إليكترونية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الزواج علاقة بين أجنبيين ليصبح بعدها كل منهما أقرب الناس إلى صاحبه، حيث قد أطلق الله على الزوجة صاحبة.

ونصح الدكتور مبرك عطية، المقبلين على الزواج، التأني في الإختيار، معقبا: "بلاش بدنا نتجوز على العيد، وبلاش كلفتة في الزواج"، منوها بأنه يجب تعريف الشباب المقبل على الزواج أن الطلاق أمر عارض، فالزواج في الدين أبدي، مضيفا: "الأمة الإسلامية تحتاج لتدريب على دينها ليرقى بها".
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