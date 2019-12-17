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باحث فى الشأن التركي: أيام أردوغان باتت معدودة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:12 م
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أردوغان
أردوغان
كساب أحمد
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قال محمد ربيع الديهي، الخبير بالشأن التركي، إن النظام التركي يعيش حالة من الانهيار الشديد، بسبب انهيار الاقتصاد التركي، وانكشاف الوجه الحقيقي للرئيس التركي الذي يدعم الإرهاب، لافتَا إلى أن هناك تقارير دولية تتحدث بأن النظام التركي يدفع شهريًا 11 مليون دولار لمليشيات إرهابية في سوريا، خلاف تسهيل مرور الإرهابيين إلى سوريا وإلى ليبيا.

وتابع "الديهي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن النظام التركي يتخبط بعد انشقاق أحمد داوود أوغلوا وأنشاء حزب المستقبل، لافتَا إلى أن "اوغلو" رجل سياسية بالأساس وقادر على تغيير الوضع في أنقرة بشكل كبير

ولفت إلى أن المجتمع الأوربي أصبح رافض للرئيس التركي فبي ظل سياسته الداعمة للإرهاب في العالم، مضيفًا أن أيام الرئيس التركي أصبحت معدودة في الحكم، خاصة أن المواطن التركي لديه رغبة في رحيل "أروغان" لمحاسبته على الجرائم التي يقوم بها سواء في الداخل أو الخارج.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا سوريا النظام التركي الاقتصاد التركي أروغان

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