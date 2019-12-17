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بحضور وزراء وسفراء.. كلية الإعلام بالجامعة الحديثة تستضيف مؤتمرها العلمي الرابع

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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تعقد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI، مؤتمرها العلمي الرابع، تحت عنوان "الإعلام بين التعصب.. وقبول الآخر" في الفترة من 23-24 ديسمبر 2019، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسوف يتضمن برنامج المؤتمر مناقشة "خمسة وعشرين بحثاً" تقدم بها باحثون بأقسام وكليات الإعلام المصرية. كما سيتم عقد حلقتا نقاش إحداهما حول "الإعلام وقبول الآخر".


يتحدث في المؤتمر عدد من رموز العمل الإعلامي والسياسي والبرلماني، والثانية حول "التعصب الرياضي.. الأزمة والحلول"، ويتحدث فيها عدد من أساتذة الإعلام ورموز الرياضة والنقد الرياضي ورؤساء تحرير الصحف الرياضية، كما ستكرم الجامعة عددًا من رموز العمل الوطني، والشخصيات العالمية والعربية العامة التي أثرت الحوار بين الثقافات ونشر مبادئ التسامح وقبول الآخر.


ويستضيف المؤتمر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة كضيف شرف المؤتمر حيث تكرمه الجامعة تقديراً للمشروع الفكري المتكامل الذي يحمله، وجهوده الحثيثة في استعادة منابر المساجد من أيدي الجماعات المتطرفة وتجديد الخطاب الديني، وإعادة تأهيل الدعاة والواعظات وتزويدهم بأحدث أدوات العصر ليواكبوا كل التطورات في مجال الدعوة.


كما تكرم الجامعة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، وذلك تقديرًا لمواقفها الإنسانية تجاه مسلمي نيوزيلندا في أعقاب أحداث مسجدي نيوزيلندا، وكذلك لجهودها لإعلاء قيم التسامح والتعايش والسلام حول العالم، وتكرم أيضًا السفير السعودي أسامة نقلي؛ وذلك تقديرًا لموقفه الإنساني النبيل تجاه ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، وجهوده الدؤوبة لدعم العلاقات المصرية السعودية، والأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرذثوكسي، والمخرجة التليفزيونية أنعام محمد علي.

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كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات الفجر الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

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