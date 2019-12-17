الباز: حديث الهارب محمد ناصر عن منتدى الشباب "انحطاط"





رد الإعلامي محمد الباز، على الأجير الهارب محمد ناصر، بعد هجومه على منتدى شباب العالم، وأكاذيبه المتعلقة بشأن تمويل فعاليات المنتدى بشرم الشيخ، قائلًا: "انحطاط، لو عايز تنتقد انتقد بمعلومة ولكن بلاش تنتقد بتدليس".وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أن الهارب محمد ناصر يستحق أن يحصل على جائزة أوسكار في "التدليس".وأوضح الإعلامي محمد الباز، أن محمد ناصر يدعي كذبًا أن الأموال التي تم تمويل منتدى شباب العالم خرجت من ميزانية الدولة.واختتمت فعاليات منتدى شباب العالم، الذي أقيم بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء.