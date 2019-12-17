أحمد موسى: مصر قادرة على استضافة قطر بالكامل





قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر لم تلتزم بمطالبات الرباعي العربي الـ 13، معلقا: "علاقات قطر مع مصر والسعودية والبحرين والإمارات لن تعود إلا إذا نفذت الدوحة المطالبات مرة واحدة".وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن قطر تتدخل في شؤون مصر وتدعم جماعة الإخوان الإرهابية، ولديها قنوات تدمر الدول، منوها إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن الإعلام القطري بشكل واضح في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.وأكد أن مصر من الممكن أن تستضيف قطر بالكامل لأن تعداد سكانها 300 ألف مواطن، معلقا ساخرا: "من العيب أن نقارن بين قرية ودولة". مشيرا إلى أن قناة الجزيرة لم تعمل بشكل مهني منذ تأسيسها.