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السبت المقبل.. قرعة تسكين الناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:30 م
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معرض القاهرة
معرض القاهرة
سعد نبيل
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بمناسبة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته ٥١ والمقرر انعقادها فى الفترة من ٢٢ يناير  حتى ٤ فبراير ٢٠٢٠ بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، وحرصا من الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، على  تحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الناشرين.

وتم التنسيق بين الهيئة واتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده على تحديد موعد لإجراء قرعة تسكين أجنحة الناشرين في صالات معرض القاهرة الدولي للكتاب بقاعة ١ وقاعة ٢، وقد تم تشكيل لجنة من هيئة الكتاب واتحاد الناشرين المصريين لتحديد اماكن أجنحة دور النشر وبحضور كافة الناشرين المصريين.

وقد تم تحديد موعد إجراء القرعة يوم السبت القادم الموافق 21 ديسمبر 2019 فى الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر اتحاد الناشرين المصريين برج ساريدار الدقي.

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