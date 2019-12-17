تعرف على مهام اللجنة الفنية للدفاع والأمن بالاتحاد الأفريقى





تقوم اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة، من بين جملة أمور أخرى، من بينها تعزيز نظام الإنذار القاري المبكر وتنفيذ سياسة الدفاع والأمن الأفريقية المشتركة وتنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقي بشأن تحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد النزاعات.



إلي جانب تنفيذ إطار سياسة الاتحاد الإفريقي بشأن إصلاح قطاع الأمن؛ والشرطة، بما في ذلك تحسين القوة الأفريقية الجاهزة وعناصر التخطيط والعناصر المدنية والعسكرية، وكذلك قدرة الانتشار السريع، والقيام من خلال أجهزة صنع السياسة ذات الصلة بالاتحاد الإفريقي، بتسهيل وتنسيق المؤسسات الشرطية والاستخباراتية والأمنية الأخرى للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الجريمة عبر الوطنية وانتشار الأسلحة غير المشروعة والجريمة السيبرانية والإرهاب.



وتتلقي اللجنة التقارير من مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليميةالآليات الإقليمية والمؤسسات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة للنظر فيها.



وأي مهام أخرى قد يسندها إليها المجلس التنفيذي أو المؤتمر (القمة) ويجوز للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل مؤقتة، عند الحاجة، وتحدد آليتها وتشكيلتها وطريقة سيرها.



ويكتمل النصاب القانوني لدورة اللجنة الفنية الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء التي يحق لها التصويت.



ويكتمل النصاب القانوني لكل من اجتماعات رؤساء الدفاع والأمن والسلامة والشرطة والشؤون الداخلية، واجتماع الخبراء واللجان الفرعية أو فرق العمل المؤقتة للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة بحضور الأغلبية البسيطة.



وتتخذ اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة جميع قراراتها بالتوافق وإن تعذر ذلك على المستوى الوزاري: بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة التي يحق لها التصويت على مستوى رؤساء أجهزة الدفاع والمسؤولين عن الدفاع والأمن والسلامة والشرطة والداخلية والخبراء، بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة التي يحق لها التصويت.



وتتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة التي يحق لها التصويت، وتُتخذ القرارات أيضا حول تصنيف مسألة ما كمسألة إجرائية أم لا، بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء التي يحق لها التصويت.



ولا يحول امتناع دول أعضاء يحق لها التصويت دون اعتماد اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة القرارات بالتوافق ويجوز لمقدم قرار أو مقدم قرار تعديل سحبه في أي وقت قبل طرحه للتصويت ويجوز لأي دولة عضو إعادة تقديم القرار أو التعديل الذي تم سحبه.



اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة هي أحد أجهزة الاتحاد الافريقي تم إنشاؤها وفقا للمادة 5 (1) ( ز) من القانون التأسيسي، وهي مسؤولة أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي (وزراء الخارجية).وتتكون اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة من الوزراء المسؤولين عن الدفاع والأمن والسلامة، أو الشرطة أو الداخلية أو السلطات المعتمدة رسميا من قبل حكومات الدول الأعضاء.ويسبق انعقاد اللجنة الفنية الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة اجتماعًا لرؤساء أجهزة الدفاع ورؤساء الأجهزة المسؤولة عن السلامة والدفاع والشرطة والداخلية من الدول الأعضاء.ويسبق اجتماع رؤساء أجهزة الدفاع والأمن والسلامة اجتماعًا لخبراء الدول الأعضاء المسؤولين عن الدفاع والأمن والسلامة والشرطة والداخلية تحضيرا له.