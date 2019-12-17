مطور عقاري يكشف عن الأسعار المتوقعة للعقارات خلال الفترة المقبلة

قال المهندس حسين صبور، رئيس شركة للتطوير العقاري، إن انخفاض أسعار الإسمنت أو الحديد، لن يؤثر على أسعار الوحدات السكنية، إذا كان لمدة شهر أو شهرين، خاصة أن المشاريع العقارية تأخذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى تنتهي.



وتابع "صبور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن التوقعات تشير إلى أن أسعار مواد البناء في مصر سترتفع خلال الفترة المقبلة، معقبًا: "مش عايزين نكذب على نفسنا، منحنى الأسعار طالع لفوق"



