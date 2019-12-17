السيسي لـ الإعلام: أين المهنية في تناول قضايا مصر؟



وتابع السيسي: "عندما ننظر إلى وسائل إعلام معينة نجد تناولًا غير موضوعي بغرض الإضرار بمصر، ويجب على إعلامنا أن ينتبه لذلك".



ووجه حديثه للإعلام المصري قائلًا: "هناك معركة أنتم تقودها إذا كنتم تؤمنون باستقرار وأمن مصر بغض النظر على رد فعل الآخرين، متابعا: "مائة مليون مصري على الأقل محتاجين تريليون دولار فى السنة، يعنى حوالى 17 تريليون جنيه، واحنا ميزانيتنا واحد تريليون جنيه وشوية".











قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن موقف قطر من النقاط الخلافية مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لم يتغير، معربا عن أمله نجاح الجهود التي تبذل في ظل العوامل التي تم وضعها من قبل الرباعي العربي لضمان بناء علاقات مستقرة حقيقية دون تدخل في شؤون الغير.ووجه "السيسي"، حديثه للإعلاميين، خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية، قائلًا أين المهنية في تناول قضايا مصر؟