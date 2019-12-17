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نماذج ملهمة كرمها السيسي بمنتدى شباب العالم.. تعرف عليهم

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:24 م
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الفتاة الهندية راشي آناند
الفتاة الهندية راشي آناند
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ.

وتضمنت فعاليات اليوم الختامي لمنتدى شباب العالم عددًا من التكريمات في يومها الختامي، وترصد الفجر عددًا من الأسماء التي كرمها السيسي بختام الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم.

راشي آناند
كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الفتاة الهندية راشي آناند، مالكة مؤسسة لاكشيام العاملة بمجال الإغاثة، ونجدة الأطفال بالهند، وشاركت آناند بفعاليات منتدى شباب العالم ضمن وفد دولتها.

إيريك ماتامورس
كما كرم الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، الشاب الإسباني إيريك ماتامورس، ويعمل بمجال الكشف المبكر عن مرض السرطان، حيث اهتم بهذا المجال عندما كان عمره 15 عامًا، وشارك ماتامورس ضمن الوفد الإسباني المشارك بفعاليات منتدى شباب العالم.

جوشوا بيكفورد
وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أيضا اليوم الثلاثاء، جوشو بيكفور، في ختام الدورة الثالثة لمنتدى شباب العالم، لكونه أصغر دارس يلتحق بجامعة أكسفورد، وهو في السادسة عشر من عمره، رغم كونه من المصابين بمتلازمة داون، وكونه نموذج نجاح.

نورا خضر
ومن مصر كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، نورا خضر عالمة المصريات ومديرة برامج في شركة أوديسيز، سفر حول العالم بلا حدود، وتعد نورا واحدة من نماذج النجاح المصرية الملهمة.
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