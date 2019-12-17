الذهب يتعافي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

تعافت أسعار الذهب بنهاية اتعاملات اليوم الثلاثاء، مع أنباء حول خلاف بشأن الفترة الانتقالية والتي يعتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون جعلها غير قانونية بعد ديسمبر 2020، وعدم الوضوح بشأن التفاصيل الأساسية المتعلقة بالمرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين.





وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.01 بالمائة ليسجل 1480.60 دولار للأوقية.





واستقر سعر التسليم الفوري للذهب عند مستوي 1476.27 دولار للأوقية.





وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.189.