عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الذهب يتعافي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:15 م
Advertisements
اسعار الذهب
اسعار الذهب
وكالات
Advertisements
تعافت أسعار الذهب بنهاية اتعاملات اليوم الثلاثاء، مع أنباء حول خلاف بشأن الفترة الانتقالية والتي يعتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون جعلها غير قانونية بعد ديسمبر 2020، وعدم الوضوح بشأن التفاصيل الأساسية المتعلقة بالمرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.01 بالمائة ليسجل 1480.60 دولار للأوقية.

واستقر سعر التسليم الفوري للذهب عند مستوي 1476.27 دولار للأوقية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.189.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

صفقة البريكست الصفقة التجارية اسعار الذهب 2020

أخبار تهمك

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ يوم

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات رمضان صبحي في 8 مباريات حاسمة

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ يوم

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال

منذ حوالي 7 ساعات

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن حجم إصابة أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء بعد جلسة متقلبة

تراجع هامشي في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الذهب يتراجع بشكل قوي بنهاية التعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى في أسبوعين

أسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء مع ارتفاع سعر الدولار

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك

08:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status