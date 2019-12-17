السيسي: نسعى للاستفادة من الكوادر المصرية في الخارج





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نسعى للتواصل والاستفادة من الكوادر المصرية الشابة في الخارج، ونبذل جهدًا في هذا الشأن".وأوضح "السيسي"، خلال لقائه مع الوسائل الإعلام الأجنبية، على هامش منتدى شباب العالم، أنه يوجد 10 مليون شاب مصري يعملون بالخارج.وتابع: "نحاول أن نتواصل مع المصريين بالخارج، ونستفيد من التكنولوجيا الحديثة لمزيد من التواصل مع المصريين بالخارج"، لافتًا إلى أن انتقاء الشباب للأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب ليس له علاقة إلا بالقدرات.