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رئيس مجلس الدولة يصل عزاء "حاتم بجاتو" بمسجد المشير

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:09 م
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المستشار محمد حسام الدين
المستشار محمد حسام الدين
هدير حمزة
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وصل المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، لحضور عزاء المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية، بدار مناسبات مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.

وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والسفير مصطفي القونى، مساعد وزير الخارجية، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية الاسبق، والوزير محمد العرابي وزير خارجية مصر السابق، ولفيف من القضاة ومستشارى المحكمة الدستورية، ورجال الجيش.
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الكلمات المفتاحية

وزير العدل مجلس الدولة حاتم بجاتو المحكمة الدستورية

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