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"جونسون" يضع مسارًا لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:21 م
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رئيس الوزراء البريطاني - جونسون
رئيس الوزراء البريطاني - جونسون
ترجمة - منة الشريف
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وضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مسارًا لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتفاوض على اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع بروكسل والولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما يلي التواريخ الرئيسية والمواعيد النهائية:

حدد جونسون أجندته للحكومة في خطاب قرأته الملكة إليزابيث في افتتاح الدولة الرسمي للبرلمان في 19 ديسمبر، وقدم تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى البرلمان في 20 ديسمبر.

وستكون هذه هي أول مرحلة من المراحل، التي ستنفذ فيها صفقة الخروج إلى قانون، ولأن جونسون فاز بأغلبية كبيرة في انتخابات الأسبوع الماضي، فليس من المتوقع أن يواجه أي صعوبة في تمرير ما يسمى بمشروع قانون اتفاقية الانسحاب.

وسوف يستأنف البرلمان ويناقش مشروع قانون اتفاقية الانسحاب ويصبح في النهاية قانونًا، ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

كما بقيت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بدون تغيير تقريبًا، وفقًا لشروط ترتيبات الانتقال المؤقتة المصممة للسماح بالاتفاق على علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، تتمحور حول صفقة تجارة حرة طويلة الأجل.

ولدى جونسون خيار تمديد هذه الفترة الانتقالية، لكنه وعد بعدم ويكرس هذا الوعد في القانون البريطاني.

ومن المقرر أن يعلن وزير المالية ساجد جافيد، في فبراير أو مارس المقبل، ميزانية تحدد كيف ستفي حكومة جونسون بوعودها الانتخابية بشأن الإنفاق العام والضرائب.

وبعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، تتمتع بريطانيا بحرية متابعة الصفقات التجارية مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمتها، وتأمل الحكومة، أن تتمكن من التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، ومن المتوقع، أن تبدأ المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة في مارس.

وسوف ينظر هؤلاء إلى أكثر من مجرد تجارة، وسيحتاجون إلى تغطية الترتيبات المتعلقة بالأمان ومشاركة البيانات وقضايا السياسة الخارجية، واتفق الجانبان على إعلان سياسي يحدد الأهداف العامة لهذه العلاقة.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن العلاقة المستقبلية يجب أن تكون أقرب ما يمكن، ويجب أن تستند إلى "توازن الحقوق والالتزامات وضمان ملعب متكافئ".

*وفي 26 مارس "اجتماع المجلس الأوروبي"

*وفي يونيو، ستعقد بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات "رفيعة المستوى" لتقييم التقدم المحرز في المفاوضات.

وقد أعلن الجانبان بالفعل، أنهما يريدان التوصل إلى اتفاق بشأن معادلة المصايد والنظام المالي بحلول نهاية الشهر، على الرغم من التزام جونسون بعدم تمديد الفترة الانتقالية، إلا أنه إذا غير رأيه، فيجب طلب التمديد بحلول نهاية يونيو.

*وفي 3 نوفمبر، الانتخابات الرئاسية الأمريكية

كما يمكن لنتائج الانتخابات تشكيل العلاقة المستقبلية بين بريطانيا وأقرب حلفائها، إذا لم يتم إبرام صفقة تجارية بعد، فإن شكل أي صفقة يمكن أن يتغير بسرعة إذا لم يتم إعادة انتخاب دونالد ترامب - وهو مؤيد قوي لجونسون.

*وفي 31 ديسمبر، تنتهي الفترة الانتقالية

وسوف يدخل أي اتفاق جديد تم التوصل إليه مع بروكسل حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، فستعود بريطانيا إلى التداول مع الاتحاد الأوروبي بشروط منظمة التجارة العالمية، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية وشيكات وغيرها من الحواجز غير الجمركية.

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صفقة البريكست زير المالية جونسون بروكسل الولايات المتحدة الانتخابات الامريكية الاتحاد الاوروبي

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