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شاهد.. لحظة اطمئنان محافظ الشرقية على الحالة الصحية لمصابي حادث إنهيار عقار فاقوس (صور)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:02 م
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بوابة الفجر
سمر السيد
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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة لمستشفى فاقوس العام للإطمئنان على الحالة الصحية لكلٍ من حامد محمد عبد المولى 42 عام وعلي عبد المنعم السيد 35 عام واللذين أصيبا إثر إنهيار عقار سكني بشارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدي بمنطقه نجيزه مركز فاقوس، وأسفر عن وفاة حالتين.

وأدار المحافظ حوارًا مع المصابين واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مشددًا على إدارة المستشفى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لحالة المصابين وعدم مغادرتهما المستشفى إلا بعد تماثلهما للشفاء.

وكان محافظ الشرقية فور تلقيه إخطارًا من غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام يفيد بوقوع إنهيار عقار سكني مكون من أرضي و3 طوابق بشارع الشيخ شحاته بجوار مسجد المجيدي بمنطقه نجيزه مركز فاقوس، إنتقل على الفور المحافظ وبرفقته اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية واللواء ماجد الأشقر مدير فرع الأمن العام بالشرقية، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة، لمكان الحادث للوقوف على ملابساته ومتابعة الموقف أولًا بأول وتوجيه الجهات المعنية باتخاذ اللازم وسرعة رفع الأنقاض وتقديم أوجة الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وسرعة إنهاء تصاريح الدفن لحالات الوفاة والبالغ عددهم حالتين.

قدم محافظ الشرقية الشكر لرجال قوات الدفاع المدني بالشرقية ولرجال الإسعاف لسرعه نقل وانقاذ المصابين ولجميع الجهات الأخرى المعاونة والتي شاركت في سرعة إدارة الأزمة والتوجه فورًا لمكان الحادث ورفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.
شاهد.. لحظة اطمئنان محافظ الشرقية على الحالة الصحية لمصابي حادث إنهيار عقار فاقوس (صور)
شاهد.. لحظة اطمئنان محافظ الشرقية على الحالة الصحية لمصابي حادث إنهيار عقار فاقوس (صور)
شاهد.. لحظة اطمئنان محافظ الشرقية على الحالة الصحية لمصابي حادث إنهيار عقار فاقوس (صور)
شاهد.. لحظة اطمئنان محافظ الشرقية على الحالة الصحية لمصابي حادث إنهيار عقار فاقوس (صور)
شاهد.. لحظة اطمئنان محافظ الشرقية على الحالة الصحية لمصابي حادث إنهيار عقار فاقوس (صور)
شاهد.. لحظة اطمئنان محافظ الشرقية على الحالة الصحية لمصابي حادث إنهيار عقار فاقوس (صور)
شاهد.. لحظة اطمئنان محافظ الشرقية على الحالة الصحية لمصابي حادث إنهيار عقار فاقوس (صور)
شاهد.. لحظة اطمئنان محافظ الشرقية على الحالة الصحية لمصابي حادث إنهيار عقار فاقوس (صور)
شاهد.. لحظة اطمئنان محافظ الشرقية على الحالة الصحية لمصابي حادث إنهيار عقار فاقوس (صور)
شاهد.. لحظة اطمئنان محافظ الشرقية على الحالة الصحية لمصابي حادث إنهيار عقار فاقوس (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر محافظ الشرقية عقار فاقوس اخبار

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