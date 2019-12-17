نتيجة مباراة الهلال السعودي اليوم| ملخص وأهداف مباراة الهلال ضد فلامنجو البرازيلي (كأس العالم للأندية)

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تمكن الهلال من الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة وذلك ضمن لقاء دور الثمانية بين الفريقين في كأس العالم للأندية.

وإذا تمكن الهلال من الفوز على فلامنجو فسيكون أول فريق سعودي يتأهل لنهائي مونديال الأندية وأول فريق آسيوي يتأهل لنهائي البطولة وهو حامل للقب دوري أبطال آسيا وأول فريق سعودي يضمن الحصول على ميدالية سواء كانت ذهبية أو فضية.









وسيواجه الفائز من مواجهة الهلال وفلامنجو الفائز من مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي في المباراة النهائية يوم السبت المقبل.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الهلال المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني وجانج هيون سو وعلي البليهي ومحمد البريك.

خط الوسط: عبدالله عطيف وجوستافو كويلار وسالم الدوسري وكارلوس إدواردو.

خط الهجوم: عمر خربين وبافيتيمبي جوميز.





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