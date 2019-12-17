السيسي يوجه رسالة لاذعة للإعلام: "محدش يزعل"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك مليون شاب يريد تكوين أسرة ويدخل سوق العمل، مضيفا: "ثقافتنا كده أنه يكون ليه بيت.. ده يتكلف كام؟".





ووجه "السيسي"، خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية، اليوم الثلاثاء، حديثه للإعلام الأجنبي قائلًا: "توفير فرص عمل للشباب ده يكلفكم كام كل سنة ؟ ممكن تعمله ده كل سنه لمليون إنسان؟ ".





وأضاف: "ضمير الإعلامي أنه يتكسب على جماجم الأمم!، إذا كنا سنتكسب على دمار الشعوب وخراب البلاد مفتكرش ده يكون ليه قيمة نقبله.. ومش بقصد حد بتكلم عن الإعلام المصري عشان محدش يزعل".





واستطرد قائلًا: "شوفوا الدول اللي خربت والملايين اللى اترموا في البحار تحت دعاوي وأفكار ومبادئ غير مستعدين ليها".





وأشار إلى أن الناتج المحلي لأوروبا اللي فيها 300 مليون مواطن.. عايزين تقارنوها بينا.. أنا مستعد.. إحنا ثلثهم يا ترى الناتج المحلي لدينا ثلث الناتج المحلي لأوروبا!، ولدينا ثلث دخل الدول المتقدمة عشان تحسبونا! أرجو وضع هذا في الاعتبار يا أعلام مصر".





وأشار إلى أن العقبات والتحديات التي تواجهنا تؤدي إلى تراجع وتخلف مصر، معلقا: "إحنا في مصر مش عايزين كده.. إحنا بفضل الله وبقدرتنا وإمكانيتنا قادرين على تحقيق التقدم".



