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مودة الأدهم في مسلسل درامي بعد منحها لقب "سفيرة السوشيال ميديا" (صور)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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مودة الأدهم
مودة الأدهم
الفجر الفني
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منحت إدارة مهرجان إيجي فاشون، برئاسة أحمد العزبي، مودة الأدهم لقب "سفيرة السوشيال ميديا"، وذلك في دورته الخامسة والتي أقيمت بأحد فنادق القاهرة، بحضور نجوم الفن والإعلام ومصممي الأزياء.

وأعربت مودة الأدهم عن سعادتها بهذا اللقب وعلى دعمها من قبل جمهور السوشيال ميديا للفوز باللقب، قائلة: "أوجه الشكر لكل الناس اللي بتابعني وبقول لكل الناس اللي بتحبني اني بحبكم جداً وانتو اللي خلتوني سفيرة السوشيال ميديا ربنا يعلم بحبكم ازاي

وتابعت عن الجائزة التي حصلت عليها: "الدرع ده ليكم مش ليا شكراً علي دعمكم ليا"، مؤكدة تعاقدها على مسلسل تتكتم تفاصيله لحين البدء في تصويره مطلع العام المقبل. 

يذكر أن المهرجان في دورته الخامسة كرم كل من المخرج القدير مجدى أبو عميرة، المخرج محمد حمدي، الملحن محمد رحيم ، مدربة الأسود أنوسة كوتة، المطرب مجد القاسم، الفنانة إنجي شرف، الفنانة مني ممدوح، الفنان شريف باهر، المطرب أحمد جوهر، نجمة أراب أيدول هبة يوسف، الفنانة ياسمين رحمي. 

وقدمت حفل الافتتاح كل من ياسمين الخطيب وميار الببلاوي، بينما قدم كريم أسامة وهبة السيسي حفل الختام.

مودة الأدهم في مسلسل درامي بعد منحها لقب "سفيرة السوشيال ميديا" (صور)
مودة الأدهم في مسلسل درامي بعد منحها لقب "سفيرة السوشيال ميديا" (صور)
مودة الأدهم في مسلسل درامي بعد منحها لقب "سفيرة السوشيال ميديا" (صور)
مودة الأدهم في مسلسل درامي بعد منحها لقب "سفيرة السوشيال ميديا" (صور)
مودة الأدهم في مسلسل درامي بعد منحها لقب "سفيرة السوشيال ميديا" (صور)
مودة الأدهم في مسلسل درامي بعد منحها لقب "سفيرة السوشيال ميديا" (صور)
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