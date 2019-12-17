السيسي: مصر تصدت لقوى الشر نيابة عن العالم





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تصدت لقوى الشر والظلام نيابة عن العالم، واستشرى شبابها للدفاع عن الإنسانية، متابعا شباب وقف صامدًا للدفاع عن بلده، وعلم العالم كله كيف تكون التضحية من أجل هدف أسمى.وتابع "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم: "إيماني بالشباب ثابتًا لا يتزعزع، فهم الطاقة المحركة للبناء والتعمير".وأكد أن تجربة منتدى شباب العالم خير دليل على أن الشباب قادر على تحقيق الحلم إلى واقع.