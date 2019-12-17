"أردوغان" يدعو العالم لمساعدته في إعادة توطين مليون لاجئ سوري ببلادهم





طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، من دول العالم "مساعدة أنقرة لإعادة توطين مليون لاجئ سوري في بلادهم"، موجهاً الأتهام إلى حكومات بإسراعها لحماية حقول النفط على حساب حماية أطفال سوريا.





وقال الرئيس التركي، أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، إني "أعتقد أنه يمكن بسهولة إعادة توطين مليون شخص خلال فترة قصير جدا"، لافتاً إلى أنه "ينبغي على أكثر من 600 ألف لاجئ الانضمام طوعاً إلى نحو 371 ألفا موجودين بالفعل في منطقة سلام شمالي سوريا، كانت تركيا قد أخرجت فصائل كردية مسلحة منها"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".





وفي انتقاد واضح للولايات المتحدة الأمريكية، التي تحركت بسرعة لحماية حقول النفط السورية بعد انسحاب جماعة "داعش" الإرهابية، قال أردوغان: "للأسف الجهود التي بُذلت لحماية حقول النفط لم يُحشد مثلها لأمن وسلامة أطفال سوريا".





هذا وشكك الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند في "خطة أردوغان"، قائلا: إنه "رغم تقدم تركيا كثيرا في مسار استضافة اللاجئين، فإنه من الخطأ إعادة توطين لاجئين عرب في مناطق كان يسكنها أكراد".





من جهته، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، على أن "العودة يجب أن تكون طوعية، وإنه يجب توفير الدعم لهم ومناقشة موضوعات، مثل الممتلكات وغيرها من المسائل القانونية الأخرى".





وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، خلال مؤتمر صحفي "نحث أيضا السلطات السورية على السماح لنا بالوجود في المناطق التي سيعود إليها اللاجئون كإجراء لبناء الثقة".



