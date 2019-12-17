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السيسي يكرم أسرة الطفل زين محارب السرطان

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:44 م
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السيسي يكرم أسرة الطفل زين
السيسي يكرم أسرة الطفل زين
هدى عبدالرازق
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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددا من النماذج المتميزة، ومن ضمنهم أسرة الطفل زين يوسف محارب السرطان.

حيث استدعي الرئيس السيسي، أسرة الطفل زين على المنصة لتحيتهم.

هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

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منتدي العالم مدينة شرم زين يوسف زين محارب السرطان الطفل زين يوسف

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