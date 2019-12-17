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لفتة إنسانية للسيسي مع أول قائدة طيران بدون ذراعين
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:41 م
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هدى عبدالرازق
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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددا من النماذج المتميزة خلال منتدى شباب العالم.
وكان من ضمن النماذج التي كرمت، جيسكا كوكس أول قائد طيران في العالم بدون ذراعين.
وفي لفتة إنسانية قام الرئيس السيسي، بحمل درع التكريم لجيسكا بنفسه حتى نزولها من على المنصة.
وكان من ضمن النماذج التي كرمت، جيسكا كوكس أول قائد طيران في العالم بدون ذراعين.
وفي لفتة إنسانية قام الرئيس السيسي، بحمل درع التكريم لجيسكا بنفسه حتى نزولها من على المنصة.
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