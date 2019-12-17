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حنان مطاوع وزوجها في أحدث ظهور لهما من أسوان

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:20 م
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حنان مطاوع
حنان مطاوع
هبة أحمد
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تحرص الفنانة حنان مطاوع، على مشاركة محبيها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت حنان مجموعة من الصور الجديدة لها أثناء قضائها لإجازتها في مدينة أسوان، ظهرت في الصور وهي برفقة زوجها المخرج أمير اليماني، وتألقت في الصور وهي مُرتدية تي شيرت باللون الأبيض، وجيب باللون الأسود، وتركت شعرها مُنسدلاً، وعلقت على الصور قائلة: "أسوان الجميلة، مصر جمييييلة"، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل محبيها.

مشاركة حنان مطاوع فى فيلم "يوم وليلة"

يُشار أنَّ آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع السينمائية مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، والفيلم بطولة حنان مطاوع،درة، أحمد الفيشاوى، خالد سرحان، خالد النبوي، محمد عادل،والفيلم من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

مشاركة حنان في مسلسل رمضان 2019

الجدير بالذكر أنَّ حنان خاضت السباق الرمضانى الماضي بمسلسل "لمس أكتاف"، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، اخراج حسين المنباوي، بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب،محمد عز،حنان مطاوع، هاجر الشرنوبي، هبة عبد الغني ، كرم جابر، شريف الدسوقي،أحمد كشك.
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