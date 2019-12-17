أماني التونسي لـ"الفجر الفني": "توأم روحي" فكرة سنوات.. وحسن الرداد مفاجأة

بدأ فريق عمل فيلم "توأم روحي"، لتصوير أحداث الفيلم من تأليف المؤلفة اماني التونسي، ويعتبر التعاون الثاني لها مع المخرج عثمان ابو لبن بعد نجاحهم سويا في "قصة حب" حيث حقق نجاحا كبيرا وكان ل"الفجر الفني" هذا الحوار معها:





حدثينا في البداية عن الفيلم وتفاصيله؟





الفيلم سيكون مفاجأة، ولم يتردد حسن الرداد وأمينة خليل على القيام ببطولته لحظة واحدة، ونوعية الفيلم رومانسي دراما ويتضمن أفكار مختلفة أيضا.





هل سيتضمن الفيلم جانبا كوميديا خاصة أن الجمهور اعتاد رؤية الرداد يقدم هذا اللون؟





الفيلم لايت، هو يشمل إفيه الموقف لكنه ليس كوميديا.





ما السبب وراء اختيار الرداد وأمينة خليل؟





الرداد ممثل مميز جدا، وأنا وأحمد السبكي رأينا أنه مناسب لتقديم هذا الدور.





وأمينة خليل نفس الأمر، كما أن قصة الفيلم حصلت على إعجابهم وتحمسوا لها ونحن حاليا نجهز البروفات الخاصة بالفيلم.





ما هي أماكن تصوير العمل؟





هناك مشاهد سيتم تصويرها خارج مصر ومن المحتمل سيكون تصويرها في فرنسا، وهناك مشاهد في مصر وأنا سعيدة للغاية بالتعاون مع عثمان أبو لبن للمرة الثانية وأشعر أننا سنقدم عملا ناجحا.





ما السبب وراء التعاون الثاني مع المخرج عثمان أبو لبن بعد فيلم قصة حب؟





التعاون مع عثمان مثمر جدا، أحب العمل معه ونحن نكمل بعض في منطقة محددة.





ما هو اسم الفيلم الجديد؟ وماذا ستقولين لجمهوره؟





اسم الفيلم "توأم روحي"، ثنائي سيفاجئكم بنتين وولد وكل الشخصيات ستكون مفاجأة، وستكون عائشة بن أحمد هي البنت الثانية في الدور.





هل سيكون هناك ترشيحات لفنانين أخرين؟





لا الأدوار الرئيسية في الفيلم انتهت والأبطال هم حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد.





هل تري أن هذا الفيلم قد تتم مقارنته بقصة حب؟





الفيلم "سيكوباتي" رومانسي، وهو مختلف تماما عن قصة حب وفكرة هذا الفيلم من قبل قصة حب وتحديدا من عام 2016، وكنت أتمنى أن أظهر الجزء النفسي في السينما، فقد جاءت فكرة الفيلم عن طريق علاج معين للصدمات.





كيف جاءت فكرة التعاون مع أحمد السبكي؟





أحمد السبكي كلمني في البداية، وطلب مني التعاون في عمل جديد وعندما عرضت عليه فكرة الفيلم تحمس كثيرا ووافق على البدء في العمل وترشيح الفنانين.





كيف تري حسن الرداد في هذا الدور؟





حسن قطع شوطا كبيرا في الفيلم، وهو يعمل على تطوير الشخصية التي يقدمها في الفيلم خاصة أن هذه الشخصية تمر على مراحل عديدة.





وجهي رسالة لحسن وأمينة من خلال الفجر الفني





سعيدة بالتعاون معك يا حسن، وأرى أن الفيلم حالة تعارف بينك وبين الجمهور، وكذلك سعيدة بالتعاون معك يا أمينة وكنت أرى أنك أفضل فنانة تقدم هذا الدور.





نريد معرفة تفاصيل أكثر عن عملك الجديد "ضحكة"؟





"ضحكة" هو فيلم استعراضي، ونحن لسنا معتادين رؤية فيلم استعراضي في مصر، الفكرة باختصار هي سيرك في زمن السيتينيات وبطلة العمل تقوم باستعراضات قوية وأتمنى أن الفيلم ينجح، لم نستقر بعد على الترشيحات.





هل من الممكن ترشيح شيريهان للعمل؟





أتمنى مشاركة شريهان وأحبها كثيرا، ولو وافقت سأكتب لها الفيلم بشكل خاص.





ما هو فريق العمل الخاص بالفيلم؟





الفيلم إخراج عثمان أبو لبن وإنتاج ياسر صلاح.









ما هي أقرب الجوائر لقلبك بعد بين بحرين؟





بين بحرين حصل على 5 جوائز سيناريو وحوار وحاليا مرشح في أكثر من مهرجان، وسعيدة أنه حاز على العديد من الجوائز، والجائزة الأقرب لقلبي هي جائزة مهرجان أسوان أول جائزة في مصر مختلفة عن أي بلد تانية.



