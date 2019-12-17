تباين في مؤشرات البورصة الأمريكية بمستهل التعاملات





تباين أداء مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع حفاظ المؤشران ستاندر أند بورز وناسداك على مستوياتهم القياسية، و تراجع المؤشر داو جونز الصناعي مع تعرضه لضغوط من هبوط في أسهم بوينج جراء تفاقم الأزمة التي تحيط بطائراتها 737 ماكس.





وبدأ داو جونز الجلسة منخفضا 14.14 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 28221.75 نقطة.





وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز500 مرتفعا 3.95 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 3195.40 نقطة.





وصعد المؤشر ناسداك المجمع 15.24 نقطة، أو 0.17 بالمئة، إلى 8829.47 نقطة.