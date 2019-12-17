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عاجل.. وصول السيسي وقرينته إلى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:07 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
أمنية فوزي
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحبة قرينته السيدة انتصار السيسي، إلى مقر انعقاد الجلسة الختامية بمنتدى شباب العالم، بشرم الشيخ.

وانطلق منتدى شباب العالم يوم السبت الماضى، كحدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وانطلقت النسخة الأولى منه فى عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى فى عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم.


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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم من شباب العالم مدينة شرم

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