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اللواء المسماري: ليبيا ليست قطر المحتلة (فيديو)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:53 م
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المسماري
المسماري
الفجر
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جدد الجيش الوطني الليبي، موقفه من تواجد جنود أتراك على أراضيه، وأكد المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس الإثنين، على أن ليبيا ليست قطر التي "احتُلت" بقواعد تركية، وأن الجيش الليبي لن يسمح بتبعات اتفاقية السراج وأردوغان، التي تضع ليبيا تحت رعاية تركية مباشرة، حسبما نقلت منصة "مداد نيوز".

وكشف اللواء المسماري، عن إرسال طلائع من الضباط الأتراك؛ لتقييم الموقف في طرابلس بعد تهيئة مطار مصراتة، ومينائها ومطار معيتيقة ومطار زوارة؛ لاستقبال جنود أتراك على الأرض.

ووجه المتحدث باسم الجيش الليبي، تهديدات مباشرة للأتراك، وهي "أن أي سفينة تخرج من تركيا وتدخل المياه الإقليمية الليبية، سيتم قصفها مباشرة وأن أي طائرة شحن عسكرية أو مدنية تدخل المطارات المشبوهة الثلاثة، دون معرفة بها في مصراتة وطرابلس وزوارة سيكون مصيرها التدمير.


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الكلمات المفتاحية

ليبيا قطر المسماري الجيش الليبي

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