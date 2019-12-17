زيدان يطلق تصريحًا ناريًا قبل الكلاسيكو

أكد مدرب فريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، جاهزية فريقه لخوض مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، ضمن مؤجلات الجولة 10 من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب "كامب نو".





قال مدرب ريال مدريد فى مؤتمر صحافي قبل المباراة: "نحن نصل للكلاسيكو بشكل جيد كروياً ونفسياً"، وهو ما يشير إلى استعداد "الملكي" لمواجهة برشلونة في اللقاء المرتقب.





وعن تأجيل الكلاسيكو من 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى الغد، علق زيدان قائلاً: "أنا لست مضطراً لشرح كل شيء، ولا حتى لصديقي، ما يهمنى هي كرة القدم".





وحول التدايبر الأمنية لمباراة الكلاسيكو غداً، بعد تهديدات منظمة "تسونامي الديموقراطية"، قال زيدان: "أخبرونا بأنه يجب أن نصل لملعب المباراة معاً، وهذا ما سنفعله، الأهم أننا سنذهب لنلعب الكلاسيكو".





وأوضح مدرب فريق ريال مدريد، أن وصول ريال مدريد وبرشلونة إلى ملعب "كامب نو" معاً أمر مختلف.





وتابع: "هناك الكثير من الحديث عن المباراة، لكن ما يريد الناس رؤيته هي مباراة جيدة، أنا لست قلقاً بشأن الكلاسيكو، أنا سعيد لأننى أستطيع لعب مباراة كهذه".





وبخصوص شكاوى برشلونة من التحكيم، قال زيدان: "شكاوى برشلونة حول التحكيم لا تزعجني، لا أعتقد أنها ستؤثر على الكلاسيكو، يجب عليكم ترك الحكم وحده، هو يريد القيام بعمله، كما نود القيام بعملنا كذلك".





ورداً على قوة برشلونة المتمثلة في النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال: "لديهم ميسي، ولدينا أسلحتنا".





واختتم زيدان تصريحاته، مشيداً بالأوروغوياني فالفيردي: "يلعب جيداً، قيمة ومكانة هذا النادي تستوجب تواجد أفضل اللاعبين، وهو يثبت أنه ينتمى إلى هذا المكان".