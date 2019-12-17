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محمد بن راشد يدعو السكان لاختيار شعار "رحلة الخمسين"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:34 م
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بوابة الفجر
كتبت: نهـا محمد
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أطلق اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مناشدة للمقيمين لاختيار شعار جديد يمثل رحلة الأمة على مدى السنوات الخمسين المقبلة.

فقد توجه نائب رئيس حاكم دبي إلى موقعه الرسمى علي تويتر، لحث الجمهور على لعب دور في اختيار شعار المرحلة لدولة الإمارات مع تعهد بتعزيز البيئة في نفس الوقت.

من جانبه، تعهد سموه، أنه مقابل كل تصويت لأحد تصميمات الشعار الثلاثة، سيتم زرع شجرة. وقد شارك السكان فيديو علي حسابه علي تويتر، يظهر فيه التصميمات المحتملة.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن "مشروع الهوية الإعلامية المرئية لدولة الامارات ينقل قصتنا للعالم بشكل جديد..الجميع جزء من نجاحنا ونريد للجميع المشاركة في اختيار أفضل تصميم يمثل قصتنا".

كما أعلن كلاَ من الشيخ محمد والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه سيتم اطلاق العام المقبل خارطة طريق للمستقبل والقيام بالتحضيرات الكبري للاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين الأمة.

كما ستقوم إحدى اللجان التي يرأسها الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة مع محمد الجرجاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بصفته نائبه بوضع خطة تطوير شاملة للعامين المقبلين.

وسوف تشمل مسؤولياتها تطوير القطاعات الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان والنقل والأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد.

كما سيرأس الشيخ عبدالله بن زايد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بدعم من الشيخة مريم بنت محمد بن زايد، اللجنة الثانية، التي تركز على تنظيم الاحتفالات الكبرى التي ستقام على شرف الذكرى الخمسين لدولة الإمارات.

كما ستشرك السفارات الأجنبية في الاستعدادات لاحتفالات اليوبيل الذهبي لتعزيز صورة الإمارات عالمياً.

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الكلمات المفتاحية

محمد بن راشد شعار الخمسين السكان

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