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عاجل.. زيدان يستبعد 8 لاعبين من قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:19 م
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كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة برشلونة يوم غد الاربعاء في الجولة العاشرة المؤجلة من بطولة الدوري.
وشهدت القائمة استبعاد 8 لاعبين وهم هازارد، مارسيلو، خاميس، أسينسيو وفاسكيز للإصابة بينما تم استبعاد كلا من أودريوزلا وماريانو دياز وإبراهيم دياز بقرار فني.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، ميندي
خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، كاسيميرو، إيسكو
خط الهجوم: روردريغو جوس، فينسيوس، بنزيمة، بيل، يوفيتش
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