عاجل.. زيدان يستبعد 8 لاعبين من قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة برشلونة يوم غد الاربعاء في الجولة العاشرة المؤجلة من بطولة الدوري.





وشهدت القائمة استبعاد 8 لاعبين وهم هازارد، مارسيلو، خاميس، أسينسيو وفاسكيز للإصابة بينما تم استبعاد كلا من أودريوزلا وماريانو دياز وإبراهيم دياز بقرار فني.





وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، كاسيميرو، إيسكو

خط الهجوم: روردريغو جوس، فينسيوس، بنزيمة، بيل، يوفيتش