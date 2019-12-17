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عاجل.. زيدان يستبعد 8 لاعبين من قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:19 م
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بوابة الفجر
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كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة برشلونة يوم غد الاربعاء في الجولة العاشرة المؤجلة من بطولة الدوري.


وشهدت القائمة استبعاد 8 لاعبين وهم هازارد، مارسيلو، خاميس، أسينسيو وفاسكيز للإصابة بينما تم استبعاد كلا من أودريوزلا وماريانو دياز وإبراهيم دياز بقرار فني.


وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو، ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، كاسيميرو، إيسكو

خط الهجوم: روردريغو جوس، فينسيوس، بنزيمة، بيل، يوفيتش

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