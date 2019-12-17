من هو "برويز مشرف" الزعيم الباكستاني الهارب المحكوم عليه بالإعدام؟





قضية الخيانة



وفي مارس 2016، غادر باكستان متوجهًا إلى دبي، بعد طلب إذن من المحكمة العليا لتلقي العلاج الطبي، وقال إنه سيعود "في غضون بضعة أسابيع أو أشهر"، ولم يعد إلى باكستان منذ ذلك الحين، على الرغم من أوامر المحكمة العديدة التي تطالب بالمثول أمام المحكمة.

لقد مارس برويز مشرف، السلطة المطلقة بعد أن سيطر على باكستان في انقلاب عسكري عام 1999، وحكم الدولة الواقعة في جنوب آسيا لمدة تسع سنوات قبل إزاحته، عندما تم هزيمة حزبه السياسي في الانتخابات العامة.وظل مشرف قائدًا للجيش الباكستاني وعين نفسه رئيسًا تنفيذيًا، ورئيسًا لاحقًا، خلال معظم فترة حكمه، التي شهدت دورة إزدهار اقتصادي مدفوعة بالائتمان انتهت بنهاية السنوات الأخيرة من حكمه.ومنذ فقدانه للسلطة، ورؤية حزبه السياسي يفشل في الفوز بأي من المقاعد المهمة في الانتخابات العامة اللاحقة، شهد مشرف أن ثرواته السياسية تتضاءل، لأنه اختار العيش في المنفى الذاتي في الإمارات العربية المتحدة بعد اتهامه بالخيانة في العراق. 2014.وكانت التهمة، التي حُكم عليه بعقوبة الإعدام، اليوم الثلاثاء، قضية خلافية في السياسة الباكستانية.ولد مشرف البالغ من العمر 76 عامًا، في مدينة نيودلهي القديمة في عام 1943، قبل أربع سنوات من تقسيم شبه القارة الهندية إلى الهند وباكستان.وبعد فترة وجيزة من التقسيم، غادر والديه دلهي متوجهًا إلى مدينة كراتشي جنوب باكستان، وهي ملاذ للملايين الذين غادروا شمال الهند لدولة باكستان الإسلامية التي تم إنشاؤها حديثًا.وتم تكليف مشرف، نجل دبلوماسي مهني، في الجيش الباكستاني في عام 1964، وانضم إلى الضباط ورأى نشاطًا في حربي البلاد عام 1965 و1971 ضد الهند.وقد ارتقى بسرعة من خلال الرتب وفي عام 1998، تم تعيينه كقائد للجيش من قبل رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك نواز شريف.وحكم الجيش الباكستاني القوي الدولة الواقعة في جنوب آسيا لمدة تقارب نصف تاريخها البالغ 72 عامًا، ويعتبر هذا المنصب من أقوى المراكز في البلاد.وترأس مشرف ورئيس الوزراء شريف التجارب النووية الباكستانية في مايو 1998، والتي أجريت استجابة للتجارب الهندية المماثلة في منطقة بوخران في ذلك البلد قبل أيام.ومع ذلك بحلول أكتوبر 1999، توترت العلاقات بين الزعيمين بشكل كبير، وسعى شريف إلى إقالة مشرف بينما كان في رحلة العودة من زيارة رسمية إلى سريلانكا.وظل "الرئيس التنفيذي" حتى عام 2002 عندما نظم انتخابات عامة تم التشكيك فيها على نطاق واسع في صحتها ونزاهتها، وتم إدخال حزبه السياسي PML-Q إلى السلطة وتم تعيينه رئيسًا، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تم عزله في عام 2008.وترأس مشرف فترة من الاستقرار الاقتصادي النسبي في باكستان، وحرر الأسواق وفتح خطوط ائتمان عززت طفرة اقتصادية لعدة سنوات.وكان أيضًا في طليعة ما يسمى بـ "الحرب على الإرهاب"، التي تقوم بها الولايات المتحدة في المنطقة؛ حيث غزت القوات الأمريكية أفغانستان في عام 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر على الأراضي الأمريكية.من المشهور أن مشرف أبلغ أنه تلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول، الذي صرح بإنذار واضح: "أنت معنا أو ضدنا".واختار مشرف الولايات المتحدة، وقطع العلاقات مع طالبان الأفغانية وتيسير الحرب الأمريكية من خلال السماح لإمدادات الولايات المتحدة وحلف الناتو بالتدفق عبر باكستان إلى أفغانستان، وأذن باستخدام هجمات الطائرات الأمريكية بدون طيار في مناطق معينة من باكستان وتقديم المساعدة الأمنية الأخرى.كما قاد سلسلة من العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة القائمة على الأراضي الباكستانية، والتي ركزت بشكل خاص على المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الفدرالية إلى حد كبير.وفي عام 2007، أمر الجيش باقتحام مسجد في العاصمة إسلام آباد؛ حيث بدأ زعيم مسلم يأمر بشن هجمات على شركات محلية لعدم امتثاله لأحكامه، وقُتل أكثر من 100 شخص في الحصار الذي تلا ذلك.ومن المثير للجدل أن مشرف كان يشغل منصب قائد الجيش بشكل متزامن حتى نوفمبر 2007، الذي كان أيضًا الشهر الذي فرض فيه "حالة الطوارئ" الثانية بعد احتجاجات واسعة النطاق ضد حكمه.إن تصرفات مشرف في نوفمبر 2007، تكمن في قلب قضية الخيانة ضده، وفي 3 نوفمبر، فرض "حالة الطوارئ"، بتعليق الدستور واحتجاز كبار القادة السياسيين والقضاة.وقد تسبّبت الأزمة في مارس 2007، في محاولة مشرف عزل كبير قضاة المحكمة العليا آنذاك افتخار محمد شودري، وهي خطوة اعتبرتها المحكمة العليا لاحقًا غير قانونية، أدت المحاولة إلى احتجاجات واسعة النطاق من قبل المحامين في جميع أنحاء البلاد، الذين انضموا إليها فيما بعد من قبل الأحزاب السياسية وغيرها من الجماعات.هذا وتسارعت الاضطرابات بسبب ركود الاقتصاد وارتفاع أسعار السلع الأساسية المنزلية، وبحلول نوفمبر، كانت الاحتجاجات قد انتشرت على نطاق واسع لدرجة أن مشرف أوقف حكومته وفرض حكمًا مباشرًا، كما حاول استبدال القضاء الأعلى بقضاة جدد.واستمرارًا في مواجهة الضغط من أجل تولي الأدوار المزدوجة لقائد الجيش ورئيسه، استقال مشرف من الدور السابق، وعين الجنرال أشفق برويز كياني، قائد استخباراته خلفًا له.وأنهى حالة الطوارئ بحلول منتصف ديسمبر، بعد أن قدم تشريعًا لحماية بعض الإجراءات التي اتخذها خلال تلك الفترة.وفي عام 2013، بعد احتجاز مشرف لفترة وجيزة رهن الإقامة الجبرية، طلبت الحكومة من المحكمة العليا محاكمة مشرف بتهمة الخيانة، مع تشكيل محكمة خاصة للنظر في القضية في نوفمبر.ومع صدور حكم الإعدام عليه اليوم الثلاثاء، يعد مشرف أول حاكم عسكري سابق يُحاسب على الاستيلاء على السلطة بطريقة غير شرعية في تاريخ باكستان.في هذه الأثناء، واجهت القضية العديد من التأخير، مع رفع الإجراءات مرة أخرى في عام 2018 بناءً على أوامر من المحكمة العليا، وفي عام 2019، أمر رئيس المحكمة العليا المحكمة الخاصة بإصدار حكم مع أو بدون شهادة مشرف.