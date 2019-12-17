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عاجل.. حركة تنقلات بقطاع أمن الجيزة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:46 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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صدق اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وشملت الحركة، تصعيد المقدم مجدي موسى ليتولى منصب وكيل فرقة شمال أكتوبر، وتولى الرائد محمد مجدي معاون مباحث الدقي، منصب رئيس مباحث مركز أوسيم، والرائد مؤمن فرج رئيس مباحث العياط.


كما شملت الحركة تولي الرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز ابو النمرس، وتصعيد الرائد أحمد صبري ليشغل منصب وكيل فرقة الهرم، وتولي الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الجيزة، والرائد مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية.

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حركة تنقلات بقطاع أمن الجيزة أمن الجيزة

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