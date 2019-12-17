السيسي: ما حدث مع مصر "لطف إلهي"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعى إلى إنجاز المشروعات القومية في مصر بوقت قياسي، معقبا: "كنت بقول لزملائي ده يتعمل في سنة".





وأشار "السيسي"، خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم من مختلف الجنسيات على هامش منتدى شباب العالم، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الله حمى مصر من محاولات ومخططات التدمير التي كانت تستهدفها.





وأضاف الرئيس السيسي، أن الله منع سقوط مصر، وما حدث معها نوع من اللطف الإلهي، معقبا: "الشعوب لما بتقوم محدش بيقدر يوقفها".



