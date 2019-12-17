السيسي محذرا: "المسئول إذا أخطأ الشعب كله بيدفع الثمن"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العراق كانت دولة مستقرة متطورة متقدمة قياسا بمجتمعنا العربي خلال فترة التسعينات، منوها بأن المسئول عن الدولة إذا أخطأ، الشعب كله يدفع الثمن، حيث حدث خطأ كبير من القيادة في العراق خلال عام 90 وترتب عليه تداعيات كثيرة.





وأشار "السيسي"، خلال لقاء مفتوحا مع مجموعة من شباب العالم من مختلف الجنسيات مع على هامش منتدى شباب العالم، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن العراق حتى 2003 كان يمكنها أن تصوب الخطأ الذي حدث، وتستعيد قوتها، ولكن التدخل الذي حدث في العراق أدى إلى إسقاط الدولة ومؤسساتها.





وأضاف، "نسقط ونهد ونبني تاني.. أمر صعب"، لافتا إلى أنه كان هناك نسيج في العراق وكان يمكن البناء عليه، موضحا أن إعادة بناء ما تم تدميره يحتاج إلى مليارات، معقبا: "خلوا بالكم من بلادكم، واللي بيتهد مش بتبني تاني".