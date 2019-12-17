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نقل عم بشار الأسد إلى المستشفى في باريس

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:45 م
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رفعت الأسد
رفعت الأسد
وكالات
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أفادت وكالة فرانس برس، بأن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يحاكم في باريس في قضية "إثراء غير مشروع" في فرنسا، نقل إلى المستشفى، وهو منذ الاثنين في "العناية المركزة".

 

وقال سوار الأسد، نجل رفعت الأسد، إن والده يرقد "في العناية المركزة منذ مساء الاثنين".

 

وأضاف سوار الأسد، أن والده يعاني من نزيف معوي "وليس في حالة جيدة"، وأضاف: "يجب أن يبقى يومين أو ثلاثة أيام في العناية المركزة".

 

وقد اعتذر رفعت الأسد، في بداية محاكمته في التاسع من ديسمبر، عن طريق محاميه، عن الحضور لأسباب صحية وقدم وثائق تثبت ذلك. وقال أحد مستشاريه للمحكمة أن "أطباءه نصحوه بتجنب أي وضع يسبب توترا".

 

وطلبت النيابة الوطنية المالية مساء الاثنين حكما بسجن رفعت الأسد لأربع سنوات، وفرض غرامة قدرها 10 ملايين يورو عليه، ومصادرة كل ممتلكاته التي يشملها التحقيق، وهي منزلان كبيران ونحو 40 شقة في باريس وقصر.

 

ورفعت الأسد متهم بـ"تبييض أموال في إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

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