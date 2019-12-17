تجميد الأرصدة البنكية للنقابات والاتحادات العمالية التي تم حلها في السودان

ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، أن السلطات السودانية أعلنت تجميد الأرصدة البنكية للنقابات والاتحادات المهنية التي تم حلها مؤخرًا.

وقالت الصحيفة السودانية، إن البنك المركزي قرر تجميد أرصدة النقابات والاتحادات المهنية، واتحاد أصحاب العمل، مشيرة إلى أن القرار جاء دعما لإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وقرر السودان، حل النقابات والاتحادات المهنية والعمالية في البلاد.

وكان رئيس لجنة إزالة التمكين و​محاربة الفساد​ واسترداد الأموال، ياسر عبد الرحمن العطا، أعلن قرارًا بحل النقابات والاتحادات المهنية في السودان.

وشمل القرار المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات، المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشاة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004، والمكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

ونص القرار على حجز ​العقارات​ المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.