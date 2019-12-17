عاجل .. 803.6 مليون دولار إرتفاع في تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول





6.7 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول





أعلن البنك المركزي اليوم عن ارتفاع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول وهي الفترة من يوليو الي سبتمبر من السنة المالية 2019 الي2020 بمعدل سنوى 13.6% بما يعادل 803.6 مليون دولار ليسجل نحو 6.7 مليار دولار ، مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.





33.2% ارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج بشهر سبتمبر





وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر بمعدل شهرى 33.2% بما يعادل 581.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار ، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019 ، كما سجل ارتفاعاً بمعدل سنوي بلغ 32.8% بمقدار 576.5 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر 2018.