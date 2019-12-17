الشاعر: منتدى شباب العالم فرصة عظيمة لخلق حالة من الحوار البناء

قال أحمد الشاعر أحد الشباب من رواد الاعمال والمشاركين فى منتدى شباب العالم بأن المنتدى فرصة عظيمة لخلق حالة من الحوار البناء من أجل تحقيق السلام والتنمية والإبداع.





وأضاف الشاعرفي تصريحات خاص "للفجر"، أن الارا ة الحقيقية جاءت من اللجنة المُنظِمة مِمثلة في البرنامج الرئاسي، بقيادة سياسية حكيمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل الحوار إلى توصيات وآليات تنفيذية تصل بنا إلى واقع ملموس.



