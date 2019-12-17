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الشاعر: منتدى شباب العالم فرصة عظيمة لخلق حالة من الحوار البناء

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:17 م
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احمد الشاعر
احمد الشاعر
محمد المسلمي
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قال  أحمد الشاعر أحد الشباب من رواد الاعمال والمشاركين فى منتدى شباب العالم بأن المنتدى فرصة عظيمة لخلق حالة من الحوار البناء من أجل تحقيق السلام والتنمية والإبداع.

وأضاف الشاعرفي تصريحات خاص "للفجر"، أن الارا ة الحقيقية  جاءت  من اللجنة المُنظِمة مِمثلة في البرنامج الرئاسي، بقيادة سياسية حكيمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل الحوار إلى توصيات وآليات تنفيذية تصل بنا إلى واقع ملموس.

وأشار أحد الشباب من رواد الاعمال والمشاركين"، أن منتدى شباب العالم حقق نجاحاً حقيقياً بتحويله إلى منصة كبرى للحوار الدولى بين شباب العالم، حقاً هذا المنتدى دليلاً عملياً على أن الحوار والنقاش هما السبيل لمواجهة التحديات وتجاوز الصراعات، لإيجاد السبل والوسائل من أجل تجاوز أخطاء الماضى وتحسين الأوضاع فى الحاضر وبناء المستقبل.
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